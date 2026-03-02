Vanoli si difende: “Non è colpa del modulo ma dell’atteggiamento, devo guardare in faccia i giocatori”

3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:03

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

2 Marzo · 23:36

Aggiornamento: 2 Marzo 2026 · 23:36

di

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha commentato a Sky la sconfitta brutta della sua squadra a Udine con l'Udinese

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato nel post gara l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli. Questi i concetti espressi dal mister viola: “Da quando siamo alla Fiorentina sbagliamo sempre le gare piu’ importanti, ho detto ai ragazzi che dobbiamo guardarci in faccia. Ora sono tutte partite decisive. Magari i risultati delle altre potevano dare mano, ma non siamo scesi in campo. Non è una questione di difesa a tre o a quattro, ma di atteggiamento. Sulla coppa? Giovedì abbiamo fatto 120′, ci siamo complicati la vita, e poi non ho potuto sostituire Rugani per come si è messa la partita. Quando abbiamo giocato non abbiamo mai attaccato la profondità, siamo arrivati pochissimo in area, sono mancati atteggiamento e determinazione. La partita di giovedì ci ha lasciato strascichi. Io ho cercato di ricordare la partita di andata, quella di Como, nelle ultime due partite abbiamo perso tutto quanto. Prendiamo lo schiaffo e ripartiamo, ma sta diventando un po’ pericoloso, i ragazzi lo dovranno capire perché sono un gruppo intelligente”.

