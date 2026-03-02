Bucchioni durissimo: “Tornare alla difesa a tre una follia, questi vogliono andare in B”

Duro, durissimo, il commento di Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana al termine di Udinese-Fiorentina 3-0. Il giornalista e opinionista non usa mezzi termini per descrivere la prestazione dei viola, parlando di un passo indietro gravissimo e di una squadra allo sbando.

“Stasera un passo indietro pericolosissimo, i giocatori in campo non sanno realmente cosa fare. L’idea di gioco è fallita nel momento in cui l’allenatore ha pensato di difendersi tornando alla difesa a tre. Una follia. Come stava Rugani poi lo sapeva solo lui, lo ha fatto giocare 90 minuti in queste condizioni, un debutto da incubo“.

“Paratici invece di fare le passerelle a Sanremo forse sarebbe meglio stesse al campo. Nelle ultime settimane si respirava troppo ottimismo, non hanno capito che la Fiorentina non era ancora salva. La presenza di Ferrari nel prepartita un segnale negativo in questo senso. Il disastro di giovedì invece doveva essere un campanello d’allarme“.

“Questi vogliono andare in Serie B. Avevano l’occasione anche solo pareggiando di respirare un’aria diversa. Ora invece si affronta il Parma con l’acqua alla gola, poi c’è la Conference a togliere energie. Mancano 11 partite con 3 scontri diretti con Parma, Cremonese e Lecce. Dopo l’intervallo stasera Vanoli doveva tornare alla difesa a 4 con Piccoli e Kean e un più funzionale 4-4-2. Invece siamo rimasti bassi allungando la squadra con l’Udinese che dominava in mezzo. Kean è uscito perché frustrato, annoiato, non infortunato, ha tirato mezza volta con zero occasioni a disposizione. È l’unico che può segnare, per me stava in campo tutta la partita. Complessivamente un disastro”.