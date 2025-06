TMW frena: “L’Udinese non cederà Thauvin a meno di offerte irrinunciabili. Fiorentina avvisata”

L’Udinese non ha intenzione di cedere Florian Thauvin, capitano nonché uomo simbolo delle ultime due stagioni. Del resto, nella scorsa annata, il suo stop per infortunio ha coinciso con il peggioramento netto dell’Udinese: otto sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime dieci. Potrebbe essere valutato come una mancanza di stimoli dopo una salvezza arrivata con ampio anticipo, ma è chiaro che Runjaic non abbia rischiato il posto probabilmente perché era già in una tranquilla posizione di classifica.

Nelle scorse settimane, del resto, è stata attivata l’opzione per il prolungamento del contratto di Thauvin. Per questo i bianconeri non hanno intenzione di cederlo, a meno che non arrivino offerte impossibili da rifiutare. Difficile quindi per la Fiorentina cercare di acquistarlo, sebbene non sia l’unica squadra interessata alle prestazioni del francese che, però, non tornerà in patria.

Perché Thauvin, qualche mese fa, ha rinunciato a un possibile ritorno in Ligue 1, a meno che non sia per l’Olympique Marsiglia. “Non lo farò. Ho rispetto per l’OM ma anche per me stesso, per quello che ho fatto nella mia vita, nella mia carriera, i colori che ho difeso in tutti questi anni. Non l’ho fatto per niente, non per andare a giocare in una squadra rivale”.