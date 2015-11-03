Notizie Thauvin Fiorentina

CorrSport, Fiorentina in cerca di un vice-Gudmundsson: occhio al vecchio pallino Thauvin
12 luglio 2025 12:40
Corriere dello Sport, Thauvin vecchio pallino di Pradè: contatti tramite intermediari con l'Udinese
11 luglio 2025 14:15
TMW rivela: "La Fiorentina pensa ancora a Thauvin nonostante il rinnovo con l'Udinese"
09 luglio 2025 18:47
TMW frena: "L'Udinese non cederà Thauvin a meno di offerte irrinunciabili. Fiorentina avvisata"
06 giugno 2025 12:39
Cioffi: “L’obiettivo della Fiorentina deve essere la Champions. Thauvin? Può fare come De Gea”
05 giugno 2025 17:43
TMW, Fiorentina sonda il mercato in attesa dell'allenatore: occhi su Dzeko e Thauvin
05 giugno 2025 14:15
Gazzetta dello Sport: "Thauvin primo nome per il mercato della Fiorentina: è in concorrenza con Gudmundsson"
05 giugno 2025 12:34
Moretto: "Contatti Fiorentina-Udinese per Thauvin. I viola lo vogliono a prescindere da chi sarà l'allenatore"
04 giugno 2025 23:01
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