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Notizie Thauvin Fiorentina

CorrSport, Fiorentina in cerca di un vice-Gudmundsson: occhio al vecchio pallino Thauvin

12 luglio 2025 12:40

Corriere dello Sport, Thauvin vecchio pallino di Pradè: contatti tramite intermediari con l'Udinese

11 luglio 2025 14:15

TMW rivela: "La Fiorentina pensa ancora a Thauvin nonostante il rinnovo con l'Udinese"

09 luglio 2025 18:47

TMW frena: "L'Udinese non cederà Thauvin a meno di offerte irrinunciabili. Fiorentina avvisata"

06 giugno 2025 12:39

Cioffi: “L’obiettivo della Fiorentina deve essere la Champions. Thauvin? Può fare come De Gea”

05 giugno 2025 17:43

TMW, Fiorentina sonda il mercato in attesa dell'allenatore: occhi su Dzeko e Thauvin

05 giugno 2025 14:15

Gazzetta dello Sport: "Thauvin primo nome per il mercato della Fiorentina: è in concorrenza con Gudmundsson"

05 giugno 2025 12:34

Moretto: "Contatti Fiorentina-Udinese per Thauvin. I viola lo vogliono a prescindere da chi sarà l'allenatore"

04 giugno 2025 23:01

Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina ha avviato i contatti con l'Udinese per Thauvin"

04 giugno 2025 17:09

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