TMW, Fiorentina sonda il mercato in attesa dell’allenatore: occhi su Dzeko e Thauvin

In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore, la Fiorentina porta avanti le prime idee di calciomercato. Per la panchina il nome oggi più caldo è quello di Stefano Pioli, allenatore che vorrebbe tornare in Italia dopo i mesi in Arabia Saudita alla guida dell’Al Nassr. Contatti in corso in questo senso, con i vari Thiago Motta, Farioli e Vieira sullo sfondo. Stando quanto riportato da TMW, per quanto riguarda il mercato, una delle priorità per ammissione del direttore sportivo Pradè è quella di trovare un ulteriore attaccante da alternare a Moise Kean, andando così a colmare una delle lacune strutturali della rosa della stagione appena conclusa. E in questo senso attenzione alla possibilità Edin Dzeko: il 39enne è in scadenza col Fenerbahce e la Fiorentina sta sondando costi e disponibilità del bosniaco.

C’è poi un altro nome in ballo, ovvero quello di Florian Thauvin: il capitano dell’Udinese è uno dei profili che piace per rinforzare l’attacco della prossima stagione, col francese che può ricoprire più di una casella del reparto offensivo a seconda di quale sarà il modulo scelto. L’Udinese nei giorni scorsi ha attivato l’opzione per il rinnovo automatico di una stagione, condizione che porta Thauvin ad avere un legame coi friulani valido fino al giugno del 2026.