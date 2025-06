Gazzetta dello Sport: “Thauvin primo nome per il mercato della Fiorentina: è in concorrenza con Gudmundsson”

Anche se la Fiorentina non ha ancora trovato il nuovo allenatore dopo l’addio di Raffaele Palladino, il club è già al lavoro per rinforzare la rosa. Uno dei primi nomi emersi è quello di Florian Thauvin. Il francese, campione del mondo con la Nazionale nel 2018, è il punto di riferimento tecnico dell’Udinese. In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico — con Stefano Pioli sempre in cima alla lista, secondo La Gazzetta dello Sport — la dirigenza viola ha messo gli occhi sul numero 10 dei friulani.

Nonostante la situazione instabile in casa Udinese, dovuta all’imminente passaggio di proprietà dalla famiglia Pozzo al fondo Guggenheim, il club non ha mai messo Thauvin sul mercato. Anzi, il giocatore ha già fatto sapere che, dopo le vacanze, tornerà regolarmente ad allenarsi con i bianconeri. Il contratto che lo lega all’Udinese scade tra un anno, ma l’idea di tornare a giocare una competizione europea potrebbe rappresentare una tentazione.

Nel frattempo, i dirigenti dell’Udinese puntano a fare cassa con le possibili cessioni di Bijol, Lucca e Solet. La Fiorentina, dal canto suo, valuta anche Albert Gudmundsson come alternativa: per lui servirebbero circa 17 milioni per il riscatto. Thauvin, invece, rappresenterebbe un’opzione meno costosa. Tuttavia, ogni decisione sul mercato verrà presa solo dopo la scelta del nuovo allenatore.