Moviola Corriere dello Sport: “Manca un rosso a Parisi. Manca un rigore per l’Udinese”

Resta un errore (mancato secondo giallo per Parisi) e un dubbio nella partita di Mariani, un contatto in area viola fra Pongracic e Davis al quale in VAR ha lasciato l’evidenza del campo. Per il resto, corretto il rosso per Okoye, corretti anche i quattro cartellini gialli comminati, i giocatori hanno accettato il suo metro, non ha dovuto faticare più di tanto.

Dopo appena 7’, espulso il portiere dell’Udinese, Okoye, dopo un’uscita fuori dall’area su Kean, che aveva tirato in porta. Decisione corretta, ci sono addirittura tre motivi per sostenere il provvedimento: 1) Dogso, ovvero aver negato a Kean una chiara occasione da gol (senza il portiere in porta è molto più facile); 2) tocco con il braccio destro fuori dall’area di rigore; 3) vigoria sproporzionata (l’entrata su Kean è durissima, messa a repentaglio l’incolumità dell’attaccante viola).

Entrata di Parisi, già ammonito, sul piede sinistro di Bertola, non c’è contesa del pallone, intervento da giallo chiaro sotto gli occhi del quarto uomo (Arena), il giocatore viola se l’è cavata. In area della Fiorentina, trattenuta di Pongracic ai danni di Davis, i due sono corpo a corpo, ma il difensore sembra trattenerlo di più sulla parta alta. Correttamente il VAR resta silente, poteva starci il rigore. VAR: Giua 6. Deve limitarsi ai silent check.