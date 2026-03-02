Notte fonda per la Fiorentina, l’Udinese vince 3-0. Rugani disastroso alla prima in maglia viola

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 20.45 è ospite dell’Udinese di Kosta Runjaic al Bluenergy Stadium di Udine. La Viola visti i risultati delle altre squadre nel weekend, ha la grande chance di uscire dalla zona rossa della classifica. La Fiorentina arriva a questa partita dopo l’1-0 contro il Pisa, da riscattare invece la brutta prestazione in Conference League nonostante il passaggio agli ottavi.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è l’Udinese. Al 10’ calcio d’angolo battuto dentro da Zaniolo, Rugani perde Kabasele che trafigge De Gea. 1-0 Udinese al Bluenergy Stadium. Al 18’ conclusione su calcio di punizione di Mandragora che finisce sopra la traversa. Al 27’ grande occasione per la Fiorentina sul sinistro di Mandragora. Al 28’ giallo per Pongracic. Al 29’ altro rischio per la Fiorentina sulla punizione dell’Udinese con De Gea che lascia i pali. Al 32’ giallo per Parisi e per Ehizibue. Il 65 viola era in diffida dunque salterà Fiorentina-Parma. Al 37’ Davis sterza e calcia, De Gea salva la Fiorentina con i piedi. Al 42’ sinistro radente dalla distanza di Mandragora che si spegne sul fondo. Dopo 1’ di recupero termina la prima frazione.

SECONDO TEMPO- Nel secondo tempo doppio cambio per la Fiorentina, dentro Comuzzo e Ndour fuori Pongracic e Brescianini. Al 49’ cross dentro di Harrison per Kean, che per qualche centimetro non arriva. Al 52’ Zaniolo ruba palla a Fagioli, Davis parte, Ranieri non riesce a tenerlo, De Gea spedisce palla in angolo. Al 56’ sinistro di Zaniolo deviato in angolo da Parisi. Al 60’ Davis sposta palla e calcia, Rugani chiude in angolo. Al 61’ Pairetto fischia calcio di rigore per la Fiorentina, giallo per Rugani. Il VAR conferma il penalty, 2-0 Udinese. Al 68’ fuori Davis, dentro Buksa. Al 70’ Kean calcia ma viene murato da Bertola. Al 71’ doppio cambio Fiorentina, dentro Piccoli e Fabbian, fuori Mandragora e Kean. Al 72’ Fiorentina vicinissima al gol con il colpo di testa di Ndour che finisce di poco fuori. Al 72’ triplo cambio Udinese; fuori Bertola, Piotrowski e Zemura, al loro posto dentro Kamara, Zarraga e Mlacic. Al 77’ Piccoli calcia senza trovare lo specchio. Giallo per Ranieri al 79’. All’87’ fuori Zaniolo dentro Miller. All’87’ fuori Fagioli dentro Fazzini. Al 94’ Buksa trafigge ancora una volta De Gea, 3-0 Udinese.