Zaniolo: "Ruolo? Posso giocare un po' ovunque. Udine tappa importante, qui sento la fiducia di tutti"

Ruolo? Nel calcio di adesso conta e non conta, bisogna fare quello che il mister chiede e poi posso giocare un po’ ovunque

L’ex Fiorentina Nicolò Zaniolo, oggi all’Udinese, ha parlato a margine della presentazione della terza maglia dei friulani. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo veramente una grande famiglia, tutti lavorano per un solo obiettivo. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata, sia dal punto di vista personale che collettivo. Il primo gol è stato emozionante, mio figlio mi chiedeva sempre una dedica e ho colto l’occasione per farlo. Siamo solo all’inizio, in queste prime tre settimane mi sto trovando molto bene sia con i compagni che con lo staff, mi hanno fatto sentire subito a casa e penso che questa sia una tappa fondamentale, in questo momento, per la mia carriera".

"Ringrazio i tifosi che erano presenti allo stadio contro il Palermo, mi ha fatto davvero molto piacere. Sentire la fiducia delle persone che si hanno attorno è fondamentale per un giocatore. È importante che i tifosi ci sostengano ogni settimana, perché quest'anno potremmo fare qualcosa di importante. Ci rimangono 34 finali, testa alla prossima con il Sassuolo". Ruolo? Nel calcio di adesso conta e non conta, bisogna fare quello che il mister chiede e poi posso giocare un po’ ovunque, l’importante è mettere tutto quello che si ha in campo”. Lo riporta GianlucaDiMarzio