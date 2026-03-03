Moviola CorSport: “Pairetto insufficiente. Rigore ok, Zemura viene graziato. Rischia Parisi per la frase detta”

Ecco la moviola nel Corriere dello Sport di Udinese-Fiorentina: “Non sufficiente la partita di Pairetto, soprattutto dal punto di vista disciplinare: tanto per citare, Zemura che ferma Fagioli che stava filando verso la porta ed era in netto vantaggio e poi entra in ritardo su Brescianini era da giallo (in entrambi i casi). Il rigore, sia pure non chiarissimo, ci può stare, ma… A centro area, Rugani e Davis si trattengono a vicenda, la prestanza fisica del bianco-nero fa il resto: Davis prende il vantaggio sull’avversario che continua a tenerlo, questo deve aver convinto Pairetto a fischiare il rigore. Che ci sta ma solo per la dinamica finale.

Ok la rete del 3-0: Buksa prende il vantaggio su Rugani senza commettere fallo, il corpo a corpo fra i due è di gioco, ok far proseguire. Buona anche la rete dell’1-0: c’è l’angolo dal quale nasce il gol (ultimo tocco di Parisi), Kabasele non commette alcuna infrazione su Rugani in marcatura. Parisi e Ehizibue non se le mandano a dire, diversi i protagonisti della mini rissa (scatenata da Zaniolo, che non restituisce il pallone dopo un fallo facendolo passare intorno alla vita un paio di volte stile Harlem Globetrotters): tutto nasce da un fischio ritardato di Pairetto, lo avesse fatto subito non ci sarebbe stato nulla. Nel caso, rischia Parisi, la frase verso Pairetto (che finisce per “ulo”) dopo il giallo poteva costargli cara.

VAR: Paterna 6. Ha timbrato il cartellino. Voto 5,5″.