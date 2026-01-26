27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:27

Crolla il Verona battuto in casa dall’Udinese, la Fiorentina resta avanti tre lunghezze

26 Gennaio · 23:00

Aggiornamento: 26 Gennaio 2026 · 23:00

Pesante ko interno per gli scaligeri che restano ultimi in classifica, a tre punti di distanza dalla Fiorentina

Il Verona crolla al Bentegodi. La formazione di Paolo Zanetti esce sconfitta dalla sfida contro l’Udinese valida per la 22ª giornata di campionato: 3-1 il finale. Un risultato che ha visto gli uomini di Kosta Runjaic sbloccare le marcature con Arthur Atta al 23′, salvo subire la rete del pareggio 3 minuti dopo con Gift Orban. Nella ripresa, l’Hellas sbanda e i friulani raddoppiano al 58′ con Alessandro Zanoli e chiudono i conti con Keinan Davis al 67′. La classifica vede dunque gli Scaligeri mancare l’aggancio alla Fiorentina e restare con 14 punti che valgono il penultimo posto. L’Udinese riprende invece quota e si accomodano al 10º posto con 29 punti a pari merito con la Lazio, che sabato 24 non è andata oltre lo 0-0 in trasferta a Lecce. La prossima giornata, il Verona scenderà in campo a Cagliari all’appuntamento di sabato 31, mentre i friulani ospiteranno la Roma lunedì 2 febbraio. [Foto Gazzetta.it]

Lo riporta www.tuttosport.com

 

