Zaniolo è rinato ad Udine dopo l’esperienza horror alla Fiorentina, occhio al gol dell’ex

Stasera la Fiorentina affronterà l’Udinese al Franchi in una partita, ancora una volta, delicatissima per le speranze salvezza della squadra di Vanoli. Al Franchi arriverà un Udinese che sta ben figurando in questa Serie A, trascinata dalla sua fisicità e da uno Zaniolo tornato su gli scudi. L’ex Fiorentina ad Udine è rinato dopo l’esperienza a Firenze che era stata completamente negativa. 0 gol e 0 assist, tanti cartellini gialli e i noti problemi comportamentali. Esperienza che verrà ricordata soprattutto per la presunta rissa con la primavera della Roma al Viola Park

Ma oggi con la maglia bianconera le cose stanno andando in modo diverso con Zaniolo che trovato centralità nel progetto di Kosta Runjaic, Più di 1000 minuti giocati impreziositi da 4 gol e un atteggiamento da vero trascinatore, rimanendo impassibile di fronte alle provocazioni avversarie che cercano di innervosirlo. Attenzione dunque oggi all’ex con il dente avvelenato, per vincere servirà evitare il classico gol dell’ex.