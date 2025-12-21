PAGELLE FIORENTINA: PARISI IL MIGLIORE, GIOIELLO DI GUD, DOPPIO KEAN, COMUZZO AL TOP

De Gea 5,5 Colpevole sul gol dell’Udinese, il tiro era lento e leggibile, si fa sorprendere. Per il resto non ci sono pericoli dalle sue parti

Dodò 7 La difesa torna a 4 ed il brasiliano si trova molto meglio giocando in catena, suo il lancio per il quinto gol viola siglato da Kean, con l’assist prende mezzo voto in più. La sua gara è piena di grandi offensive come quella al minuto 74 dove salta netto un marcatore e serve un cioccolatino a Gud

Comuzzo 7 Gioca la sua gara stagionale, e no, non c’entra nulla che l’Udinese fosse in 10, non perde un duello, gioca bene, legge sempre in maniera perfetta ogni giocata. Con la difesa a 4 è tornato il talento che tutti abbiamo sempre ammirato

Pongracic 6,5 Bravo nel leggere ogni situazione di potenziale pericolo ed a coprire ogni palla in marcatura preventiva

Ranieri 6 Gioca la sua prima partita senza fascia da capitano nell’insolito ruolo (nella Fiorentina) di terzino sinistro. Gioca una gara attenta e ordinata

Fagioli 7 Dopo quella contro il Verona, gioca un’altra grande partita, non ha paura di andarsi a prendere la palla, gioca in avanti, si prende responsabilità. Suo l’assist per per Ndour

Ndour 7 Inizia male, andava lento, poi a poco a poco trova le giuste misura e posizioni sia in fase difensiva che offensiva, segna un gol di testa perchè si trova al posto giusto nel momento giusto. A volte potrebbe essere più veloce palla al piede

Mandragora 7 Segna il gol che sblocca la partita con un tiro potente, ma già da prima del gol, va a mille, non si risparmia, pressa, si propone, attacca bene gli spazi e gli avversari

Parisi 8 Gioca in una posizione insolita quella di esterno d’attacco a piede invertito e mostra la più bella prestazione da quando si trova a Firenze, fa l’assist a Gudmundsson, serve la palla a Kean che fa nascere il rosso a Okoli, poi prende il palo che porta il gol di Kean. Ma la sua gara è totale, salta avversari, crea superiorità numerica

Gudmundsson 7,5 Il gol è un gioiello vero, ma regala diverse grandissime giocate, come l’assist (non sfruttato) di tacco per Fagioli. Gioca a tutto campo, si fa vedere, vuole la palla, la gioca di prima, è il motore offensivo della manovra viola, che questa volta funziona benissimo anche grazie a lui

Kean 8 Due gol, nel primo è fortunato a stare nel posto giusto nel momento giusto, nel secondo invece calcia con forza e potenza, in altre giornate avrebbe aspettato forse quell’attimo in più che gli avrebbe fatto perdere il momento giusto. La doppietta riconsegna un centravanti più ottimista e in fiducia

Fortini 6 Si a posizionare largo a sinistra, attacca spesso, forse sarebbe stato meglio mettere qualche pallone in più nel mezzo