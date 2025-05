Fiorentina in Conference League! La Viola ha battuto 3-2 l’Udinese, decisivo il gol di Kean

L’Udinese di Kosta Runjaic oggi, nella 38ª ed ultima giornata della Serie A Eni Live, ospita la Fiorentina di Raffaele Palladino. I bianconeri non hanno non hanno più niente da dire in questo campionato, i viola invece hanno ancora una flebile speranza di raggiungimento di un posto in Europa. I gigliati però per strappare il sesto posto in classifica, dovrebbero vincere e poi sperare che la Lazio perda con il Lecce.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è l’Udinese di Runjaic. Dopo 40” brivido per la Fiorentina, retropassaggio rischioso di Comuzzo. Dopo 50” Kean raccoglie il lancio in profondità di Kean e batte sul primo palo Okoye ma il calciatore viola era partito in posizione di offside, si resta sullo 0-0. Fiorentina aggressiva in questi primi minuti, Ehizibue rischia il pasticcio durante il pressing di Fagioli. Al 7’ galoppata di Dodò, nessun giocatore viola riesce ad arrivare. Al 9’ giallo per Bijol, intervento duro su Richardson. Dal 14’ giro palla dell’Udinese che prova ad allargare le maglie viola per colpire. Al 24’ salvataggio eccezionale di Kabasele sul pallone dentro di Gosens per Kean. Al 26’ un rimpallo finisce a Lucca che con un destro preciso batte De Gea, 1-0 Udinese. Al 32’ conclusione violenta di Solet, De Gea chiude lo specchio. Al 34’ Mandragora scodella per Kean che si divora il gol dell’1-1. Al 39’ secondo giallo per Bijol, l’Udinese resta in 10 per il suo intervento su Pablo Marì. Al 42’ Mandragora dentro per Kean che colpisce in pieno il palo. Al 47’ cross dentro per Kean che svetta ma trova i guanti di Okoye.

SECONDO TEMPO- Al 46’ tripla chance per la Fiorentina, sinistro vincente di Fagioli dopo due tentativi con il destro, la Fiorentina acciuffa l’1-1. Al 49’ giallo per Beltran. Al 51’ cross sul secondo palo sul quale arriva Richardson, l’Udinese salva. Al 52’ fuori Sanchez, al suo posto Zarraga. Al 56’ cross dentro sul quale arriva Dodò che calcia e botta sicura all’angolino, Solet salva e mette palla in corner. Al 57’ lo fa bellissimo Comuzzo! Richardson dentro per il 15 viola che di tacco batte Okoye. Al 59’ giallo per Karlstrom. Al 60’ l’Udinese riacciuffa il pareggio con Kabasele che prende il pallone sul rinvio di Richardson. Al 62’ ottimo inserimento di Fagioli che lascia palla a Beltran che calcia, palla deviata in angolo. Al 70’ cross dentro per Mandragora che svetta ma impatta male il pallone. Al 71’ fuori Richardson, dentro Gudmundsson. Al 71’ cross dentro di Dodò per Kean che colpisce il pallone di testa ma troppo centralmente. Al 74’ Mandragora sul primo palo, Beltran svetta ma non trova la porta. Al 75’ Fagioli dentro per Gudmundsson che calcia, Okoye para. Al 77’ che giocata di Kean! Ma sulla sua strada trova un super Okoye che gli nega il gol. Doppio cambio Udinese, Bravo e David in, Lucca e Atta out. Al 79’ fuori Comuzzo, dentro Pongracic. All’80’ Mandragora prova la mezza rovesciata, che finisce troppo centrale. All’82’ maxi salvataggio di Pablo Marì. Ripartenza Fiorentina con Kean che con l’ausilio di una deviazione, su assist di Gosens firma il 3-2. All’85’ fuori Beltran, al suo posto Ndour. All’86’ dentro Palma, fuori Ehizibue. All’88’ giallo per Karlstrom dopo il fallo su Ranieri. Al 93’ doppia occasione per la Fiorentina, prima con Gudmundsson e poi con Kean. Al 94’ altra chance per la Fiorentina con Kean, triplice fischio di Marcenaro. La Fiorentina batte l’Udinese 3-2.