“Geniale il ritorno a tre, buona idea togliere Kean, ottimo Rugani. Sempre un piacere seguirvi”

Il giornalista di La7 e tifoso viola Luca Speciale ha affidato a X tutta la sua amarezza dopo il pesantissimo 3-0 incassato dalla Fiorentina a Udine. Un commento intriso di sarcasmo, il suo, che fotografa perfettamente lo stato d’animo del popolo viola dopo una prestazione sconcertante che non consente alla squadra di abbandonare la zona rossa della classifica.

“Geniale il ritorno di Vanoli alla difesa a tre, perché con quella a 4 rischi di salvarti”, scrive Speciale, pungendo apertamente la scelta tattica dell’allenatore. Un’ironia tagliente che sottolinea come il cambio di modulo non abbia prodotto alcun effetto positivo, anzi abbia contribuito al tracollo contro un’Udinese solida e determinata.

Nel mirino anche alcune decisioni tecniche: “Bella anche l’idea di togliere Kean sotto 2-0 prima di un corner a favore”, aggiunge il giornalista, evidenziando perplessità sulla gestione dei cambi in un momento cruciale della gara. Non manca poi una stoccata sull’atteggiamento generale della squadra, descritta come “un po’ ferma e lenta”, quasi a voler giustificare con amara ironia il fatto che le dirette concorrenti avessero perso e “pareva brutto approfittarne”.

La nota più negativa della serata probabilmente, l’esordio di Rugani, definito sarcasticamente “ottimo”, in una serata però complessivamente da dimenticare. E persino la maglia finisce nel mirino della satira: “forse la divisa del soccorso stradale, che a viso sbatte un tantino”, chiude Speciale, prima di un saluto carico di amarezza: “sempre un piacere seguirvi”, accompagnato dai cuori viola.

Un tweet che, tra ironia e delusione, riassume la frustrazione di un ambiente che si aspettava segnali di continuità dopo le recenti vittorie. Invece a Udine è arrivata una sconfitta netta, senza attenuanti, che lascia la Fiorentina impantanata nei bassifondi e apre interrogativi pesanti sul futuro immediato della stagione.