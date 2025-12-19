19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:05

Curva Fiesole stufa: “20 minuti di vuoto contro l’Udinese. Vergognatevi tutti”

19 Dicembre · 09:26

L'appello della Fiesole rivolto a tutto lo stadio

Fiorentina ko anche contro il Losanna. La Curva Fiesole non ci sta più, e stamani ha diramato un comunicato invitando i tifosi che domenica andranno alla partita a restare fuori per i primi 20 minuti come segno di protesta.

