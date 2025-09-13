Zaniolo: "Udine è il passo più importante della mia carriera, se non ho reso è solo colpa mia"

L'ex giocatore di Fiorentina, Roma ed Atalanta ha parlato della sua nuova avventura in Friuli con l'Udinese

In conferenza stampa si è presentato l'ex giocatore viola Nicolò Zaniolo ora passato all'Udinese con la maglia numero 10 di Antonio Di Natale: "Sono stato io a spingere per venire qua per rilanciarmi perché credo che questo sia l'ambiente perfetto per potermi esprimere serenamente. Lo ritengo il passo più importante della mia carriera dove ho l'occasione per raggiungere determinati obiettivi che ho ancora in testa. In passato ho reso meno di quello che credevo e che potevo dare, ovviamente è stata colpa mia e non scarico le responsabilità su nessun altro. Conosco il mio valore ed anche gli infortuni mi hanno limitato molto perché sono capitati nei miei momenti migliori, da quelli sono uscito più maturo e forte come persona."