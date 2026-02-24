L’Udinese perde Solet, i bianconeri giocheranno contro la Fiorentina senza il loro baluardo

Il difensore francese dell’Udinese Oumar Solet, classe 2000, si è infortunato dopo 10 minuti della gara persa dell’Udinese contro il Bologna grazie al rigore trasformato da Bernardeschi. Il centrale si è acciaccato per un problema all’adduttore, ma già si sa che non potrà essere a disposizione per la sfida contro la Fiorentina di lunedì prossimo in Friuli. Un’assenza grossa per i bianconeri che hanno perso 3 gare di fila e che cercano rilancio per continuare a credere di nuovo in una clamorosa impresa come la qualificazione europea.