Tuttosport: “L’Udinese ha avviato i contatti con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

23 Agosto

Nicoló Zaniolo, ora al Galatasaray, è entrato nel mirino dell’Udinese che vorrebbe rinforzare l’attacco con l’ex giocatore viola.

Dopo una stagione deludente, chiusa con appena 3 reti (tutte segnate con la maglia dell’Atalanta) tra le esperienze a Bergamo e Firenze, Nicolò Zaniolo potrebbe fare ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Udinese starebbe valutando seriamente il suo profilo e avrebbe già avviato i contatti con il Galatasaray per trovare un’intesa sull’operazione.

Oltre all’ex Fiorentina, il club friulano guarda anche in casa Napoli per rinforzare la rosa: nel mirino ci sono Zanoli, esterno a lungo seguito anche dalla Fiorentina, e Cheddira, attaccante anch’egli di proprietà dei partenopei. Tuttavia, il tecnico Antonio Conte avrebbe momentaneamente bloccato entrambe le trattative, in attesa di nuovi innesti.

