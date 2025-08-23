Tuttosport: “L’Udinese ha avviato i contatti con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo”

Dopo una stagione deludente, chiusa con appena 3 reti (tutte segnate con la maglia dell’Atalanta) tra le esperienze a Bergamo e Firenze, Nicolò Zaniolo potrebbe fare ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Udinese starebbe valutando seriamente il suo profilo e avrebbe già avviato i contatti con il Galatasaray per trovare un’intesa sull’operazione.

Oltre all’ex Fiorentina, il club friulano guarda anche in casa Napoli per rinforzare la rosa: nel mirino ci sono Zanoli, esterno a lungo seguito anche dalla Fiorentina, e Cheddira, attaccante anch’egli di proprietà dei partenopei. Tuttavia, il tecnico Antonio Conte avrebbe momentaneamente bloccato entrambe le trattative, in attesa di nuovi innesti.