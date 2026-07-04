Il Messaggero Veneto riporta: "Anche l'Udinese si inserisce nella corsa a Belghali, su di lui pure i viola"

L'esterno algerino ha attirato l'attenzione dell'Udinese

Anche l'Udinese si inserisce nella corsa per Rafik Belghali. A rivelarlo è il Messaggero Veneto, secondo cui il club friulano avrebbe messo gli occhi sull'esterno algerino di proprietà dell'Hellas Verona.

Il calciatore, attualmente impegnato con la propria nazionale ai Mondiali, si è messo in mostra con un'ottima stagione in maglia gialloblù, che tuttavia non ha risparmiato agli scaligeri la retrocessione. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club, con Bologna e Fiorentina già da tempo sulle sue tracce.

Prelevato l'estate scorsa dal Mechelen per 2 milioni di euro, il Verona fissa ora il prezzo del suo cartellino intorno ai 12 milioni. Dal canto suo, Belghali avrebbe già espresso il desiderio di cambiare aria per continuare a misurarsi con il campionato di Serie A.