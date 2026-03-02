Fiorentina inguardabile e senz’anima: umiliante 3-0 a Udine e classifica immutata

Tonfo clamoroso della Fiorentina, dopo i due successi filati contro Pisa e Como. I viola perdono in casa di un’ottima Udinese, col club friulano che grazie a questo 3-0 torna così alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Tre punti che permettono ai bianconeri di blindare la posizione anche in ottica corsa salvezza, mentre la Fiorentina resta intrappolata a quota 24 al pari di Lecce e Cremonese, a -3 dal Genoa. [Foto Getty]
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
Lo riporta tuttomercatoweb.com