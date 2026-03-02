Ferrari: "Con Vanoli abbiamo lavorato tanto, adesso abbiamo tutti la consapevolezza della situazione"

Le parole di Ferrari a pochi minuti dal fischio di inizio di Udinese-Fiorentina gara che potrebbe avvicinare la Fiorentina alla salvezza

Intercettato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Udinese-Fiorentina, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato all'interno del pre-partita di Sky Sport.

Ecco le sue parole:

"Noi un po' di mesi fa ci siamo dovuti guardare in faccia e capire come dovevamo affrontare questa situazione. Abbiamo iniziato a lavorare con delle persone diverse, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni e l'unica soluzione sarebbe stata il lavoro. L'unica cosa che possiamo continuare a fare è ragionare partita dopo partita."

Sul ricordo di Astori:

"Sono arrivato qualche mese dopo la tragedia di Davide e da allora ho sempre parlato con la famiglia e abbiamo trovato un rapporto bellissimo. Li ho aiutati e ci hanno aiutato a portare avanti il nome di Davide e sono felicissimo stasera di poter essere qui con loro e di poter condividere un momento cosi importante."

Su Vanoli:

"Con Paolo abbiamo trovato tante soluzioni, abbiamo lavorato tanto. Adesso il lavoro sta dando dei suoi frutti, siamo sulle montagne russe ci sono dei momenti dove riusciamo a fare tutto bene e altri dove ci perdiamo. Confermo che il mister sta dando tutto e ci sta dando una grossa mano."

Sul rapporto con la città:

"La cosa che abbiamo tutti è la consapevolezza della situazione. Noi non possiamo assolutamente mollare e dobbiamo ragionare partita dopo partita. Abbiamo i tifosi dalla nostra parte e dobbiamo affrontare le partite in maniera consapevole".