La Fiorentina continua il silenzio stampa: oggi non parlerà nessuno, nemmeno in caso di vittoria

Attesa da una prova di grande carattere che possa finalmente dare risposte positive, la Fiorentina ha deciso di proseguire il proprio silenzio stampa. Decisione che dà seguito alla linea comunicativa adottata dopo la bruttissima sconfitta per 2-1 contro l’Hellas Verona di settimana scorsa, quando la società ha anche stabilito un ritiro fino a data da destinarsi. Pertanto, in occasione del match contro l’Udinese non parlerà nessun tesserato viola, né prima né dopo la partita, nemmeno in caso di vittoria. In Conference League, invece, la società ha dovuto momentaneamente interrompere il silenzio per evitare delle multe salatissime.