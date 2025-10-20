Zaniolo segna e l’Udinese pareggia 1-1 contro la Cremonese che vola a 10 punti in classifica

Pareggiano anche Cremonese e Udinese, nel posticipo che chiude – con un record negativo di gol – la settima giornata del campionato. Alla rete di Terracciano, risponde nella ripresa Nicolò Zaniolo, che trova la prima gioia in maglia bianconera. Cremonese che con questo pareggio sale a 10 punti, uno in più dell’Udinese che continua a mancare l’appuntamento con la vittoria dallo scorso 14 settembre.

Meglio la Cremonese nella prima frazione, brava a passare in vantaggio dopo meno di 4 minuti grazie al colpo di testa di Filippo Terracciano, che anticipa i difensori del club friulano sulla punizione battuta in modo perfetto da Vandeputte e batte Okoye aiutato anche ad una deviazione del difensore Christian Kabasele. Alla mezz’ora l’attaccante dei grigiorossi Federico Bonazzoli va vicinissimo al gol del raddoppio, ma il suo destro da dentro l’area finisce sulla traversa.

Nella ripresa trovano subito il gol del pareggio gli ospiti grazie alla prima sere in campionato d Nicolò Zaniolo, che di testa riesce ad indirizzare verso la porta l’ottimo spunto di Alessandro Zanoli e a battere Silvestri. La Cremonese però con il passare dei minuti riprende in mano il pallino del gioco e va ad un passo dal vantaggio in almeno due grandi occasioni:

all’ora di gioco Jamie Vardy si presenta a tu per tu con Okoye ma si vede respingere il tiro dal portiere nigeriano. Venti minuti dopo, altro legno colpito dai padroni di casa: questa volta è Franco Vasquez a centrare il palo esterno direttamente su punizione. In pieno recupero ancora la Cremonese vicina al gol con Vardy, il cui tiro viene deviato in modo provvidenziale dalla difesa avversaria. Lo riporta TMW.