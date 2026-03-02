Ranieri: “Stasera è una bella opportunità, io non ho mai mollato: l’obbiettivo della squadra è la salvezza”

Intercettato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Fiorentina, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato all’interno del pre-partita di Sky Sport.

Ecco le sue parole:

Sulla partita ad Udine:

“Sicuramente non possiamo nasconderci che stasera è una bella opportunità. Siamo consapevoli che andiamo su in campo difficile contro una squadra forte. Noi ci siamo allenati forte e adeso non vediamo l’ora che inizi la partita per giocare e per poter dimostrare.”

Sul suo momento:

“E’ stato un periodo difficile però se tu lavori e dimostri giorno dopo giorno in allenamento e non molli mai verrai sempre premiato. Io non ho mollato mai mi sono tolto qualche soddisfazione, ancora il campionato è lungo e ci sono tante partite. L’obbiettivo mio e della squadra è raggiungere la salvezza”