3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ranieri: “Stasera è una bella opportunità, io non ho mai mollato: l’obbiettivo della squadra è la salvezza”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Ranieri: “Stasera è una bella opportunità, io non ho mai mollato: l’obbiettivo della squadra è la salvezza”

Redazione

2 Marzo · 20:45

Aggiornamento: 2 Marzo 2026 · 20:45

TAG:

#Fiorentinaudinese

Condividi:

di

Le parole di Ranieri a pochi minuti dal fischio di inizio di Udinese-Fiorentina gara che potrebbe avvicinare la Fiorentina alla salvezza

Intercettato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Fiorentina, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato all’interno del pre-partita di Sky Sport.
Ecco le sue parole:

Sulla partita ad Udine:
Sicuramente non possiamo nasconderci che stasera è una bella opportunità. Siamo consapevoli che andiamo su in campo difficile contro una squadra forte. Noi ci siamo allenati forte e adeso non vediamo l’ora che inizi la partita per giocare e per poter dimostrare.”

Sul suo momento:
“E’ stato un periodo difficile però se tu lavori e dimostri giorno dopo giorno in allenamento e non molli mai verrai sempre premiato. Io non ho mollato mai mi sono tolto qualche soddisfazione, ancora il campionato è lungo e ci sono tante partite. L’obbiettivo mio e della squadra è raggiungere la salvezza”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio