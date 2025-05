Gosens festeggia l’Europa su IG: “Sono orgoglioso di questa squadra bellissima”

Dopo la vittoria per 3-2 contro l’Udinese nell’ultima giornata di Serie A, Robin Gosens ha voluto celebrare il traguardo raggiunto dalla Fiorentina con un post pieno di entusiasmo pubblicato su Instagram. Il successo in Friuli, unito alla sconfitta della Lazio contro il Lecce, ha permesso ai viola di chiudere al sesto posto in classifica e conquistare la qualificazione alla Conference League per il quarto anno consecutivo.

Per la Fiorentina, si tratta di una conferma a livello europeo, ma anche di un passo avanti rispetto alle ultime stagioni: i 65 punti in campionato rappresentano infatti un miglioramento rispetto agli anni precedenti, segnale di una crescita costante della squadra. Il messaggio di Gosens fotografa alla perfezione lo spirito del gruppo viola, capace di chiudere una stagione non priva di difficoltà con determinazione e orgoglio.