18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Delneri: “Il bilancio dell’Udinese è positivo, soprattutto se consideriamo dove si trova la Fiorentina”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Delneri: “Il bilancio dell’Udinese è positivo, soprattutto se consideriamo dove si trova la Fiorentina”

Redazione

18 Novembre · 16:30

Aggiornamento: 18 Novembre 2025 · 16:30

TAG:

ACF Fiorentinaudinese

Condividi:

di

"L'Udinese può migliorare l'aspetto mentale: per farlo guardo il Bologna di Italiano"

Luigi Delneri, ex allenatore di squadre come l’Udinese, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto in cui ha confrontato i risultati dei bianconeri con quelli di altre squadre, Fiorentina inclusa. Ecco le sue parole.

“Il bilancio è buono dopo undici giornate. Se consideriamo dove sono Atalanta e Fiorentina non c’è da storcere il naso. Tuttavia si può sempre migliorare, soprattutto in due tre aspetti importanti. Uno è la mentalità: per farlo guardo al Bologna di Italiano che si propone bene come collettivo oltre che con i suoi singoli. L’Udinese no, anche se si vede che la squadra è forte”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio