Delneri: “Il bilancio dell’Udinese è positivo, soprattutto se consideriamo dove si trova la Fiorentina”

Luigi Delneri, ex allenatore di squadre come l’Udinese, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto in cui ha confrontato i risultati dei bianconeri con quelli di altre squadre, Fiorentina inclusa. Ecco le sue parole.

“Il bilancio è buono dopo undici giornate. Se consideriamo dove sono Atalanta e Fiorentina non c’è da storcere il naso. Tuttavia si può sempre migliorare, soprattutto in due tre aspetti importanti. Uno è la mentalità: per farlo guardo al Bologna di Italiano che si propone bene come collettivo oltre che con i suoi singoli. L’Udinese no, anche se si vede che la squadra è forte”.