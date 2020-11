Repubblica, Vlahovic e Cutrone hanno tempo fino a Natale per convincere Prandelli

Un mese o poco più, da qui a Natale, per giocarsi al meglio le proprie carte. Per Vlahovic e Cutrone comincia un periodo fondamentale. L’obiettivo è guadagnarsi un posto al sole e convincere Prandelli. Il nuovo modulo dovrebbe aiutarli. Con il tridente offensivo, ovvero con due esterni d’attacco la situazione potrebbe diventare ottimale. Il tecnico viola non ha ancora scelto con chi partirà nella sfida di domenica con il Benevento e quindi la settimana che sta per cominciare è molto importante anche in questo senso.

Per ora Vlahovic ha segnato un solo gol con la Sampdoria. Cutrone deve ancora firmare il suo primo sigillo stagionale ma ha anche giocato molto meno. Dal loro rendimento dipenderanno le mosse sul mercato. Se tutto dovesse funzionare non ci sarebbe bisogno di intervenire a gennaio. Altrimenti è chiaro che la società sarebbe costretta a guardarsi intorno. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, PRANDELLI NON HA DIGERITO I GIOCATORI CHE HANNO LASCIATO “LA BOLLA” PER RAGGIUNGERE LE NAZIONALI