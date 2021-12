L’Empoli manda la Fiorentina a soli 6 punti dalla Champions League. Napoli perde in casa 0-1

Prosegue il momento complicato del Napoli, che manca l’aggancio al Milan in vetta e anzi cade in casa contro l’Empoli. I toscani si aggiudicano l’incontro col risultato finale di 0-1. Decide Cutrone.

Spalletti, che guarda dalla tribuna, sceglie l’attacco leggero con Mertens punta e senza Insigne, risparmiato ancora. La classifica dell’Empoli non è un caso ma frutto di lavoro, metodologia e principi precisi. Quelli che si vedono nitidamente nei primi venti minuti del Maradona: pressing intenso e gioco verticale che annulla l’avvio del Napoli. Mertens non ha spazi ma prova comunque a dare la sveglia ai campani, che però a metà frazione devono anche fare a meno di Zielinski, uno degli ex, per problemi respiratori: dentro di gran carriera Insigne, fresco di recupero. Senza fraseggio, fino all’intervallo i padroni di casa provano a calciare dalla distanza con l’intera batteria della trequarti: Ounas è impreciso, Lozano e Insigne si infrangono sui guantoni di Vicario, mentre a fermare Elmas è la parte superiore della traversa. Prima di rientrare negli spogliatoi viene impegnato pure Ospina, attento sulla conclusione di un Bajrami che è il più propositivo dei suoi in zona tiro nel finale di un primo tempo finito senza gol.

Nessuna sostituzione alla ripresa delle danze, per una ventina di minuti l’assetto dell’attacco napoletano rimane light: le occasioni arrivano ancora da fuori, con Vicario protagonista dell’avvio sui vari tentativi firmati Di Lorenzo, Insigne e anche di Politano, entrato al 63’ assieme a Petagna, che porta chili là davanti, subito dopo un gol di tacco annullato a Juan Jesus per fuorigioco. A sbloccarla, però, è l’Empoli e in maniera piuttosto fortuita: su un corner Anguissa nel tentativo di allontanare fa sbattere il pallone sulla nuca di Cutrone e la traiettoria che ne esce beffa Ospina. Il Napoli reagisce subito, di pancia: meno di due minuti e Petagna va vicinissimo al pari ma sbatte sul legno con deviazione. Il potente centravanti e Politano, assieme ad un frizzantino Ounas, sono le armi con cui la squadra in maglia azzurra prova ad andare alla caccia almeno del pareggio, ma col passare dei minuti viene meno la qualità delle idee e si torna ai tiri da fuori. Qualcuno, vedi Politano e Insigne, potenzialmente pericoloso ma se la mira è giusta c’è comunque una risposta, o di Vicario o chi per lui (come Parisi, perfetto a murare di testa Insigne). Nulla da fare perciò: Napoli sconfitto e Empoli che continua a vivere un momento da favola. Lo riporta TMW

