CorSport, Vlahovic-Cutrone si giocano il posto da titolare: Prandelli non ha ancora scelto

A giocarsela per il posto da prima punta ci sono Vlahovic e Cutrone. Ognuno con le proprie speranze e caratteristiche. Dusan non ha ancora conosciuto Prandelli perchè è appena rientrato a Firenze e non si è ancora allenato perchè la prima tappa da superare dovrà essere un tampone per poter rimettere piede al centro sportivo. Dalla sua parte però ha tanta energia e la grande voglia di ripetersi dopo aver fatto centro con la Nazionale. Cutrone invece ha fatto il percorso opposto nel senso che non ha risposto alla chiamata dell’Under 21 perchè ha rispettato il blocco della Asl Toscana e quindi si è allenato tutta la settimana con il nuovo allenatore provando a conquistare la sua piena fiducia. Prandelli non ha ancora deciso chi sarà titolare e lo farà dopo aver visto il serbo e la sua condizione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

