Patrick Cutrone a gennaio lascerà la Fiorentina. Il Bologna sembra essere in pole per il centravanti dell’Italia Under21. Nelle ultime ore sembra essersi aggiunto anche l’interesse del Torino. In uscita dai granata potrebbe esserci Simone Zaza. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, PANORAMA, LA FIORENTINA VUOLE IL PAPU GOMEZ DOPO LA ROTTURA. LO VOGLIONO ANCHE MILAN E NAPOLI