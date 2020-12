Cm.com, Cutrone, la Sampdoria lo vuole, contatti in corso, può essere decisivo il suo nuovo agente

L’avventura con la Fiorentina di Patrick Cutrone si è rivelata un flop. Non ha mai trovato continuità né con Beppe Iachini né con Cesare Prandelli. Per questo motivo a gennaio lascerà la Fiorentina, una decisione presa di comune accordo con la società che non ha intenzione di riscattarlo dal Wolverhampton.

L’attaccante ha deciso di affidarsi a Federico Pastorello, già al lavoro per trovargli una nuova destinazione. Lui piace da tempo a Genoa e Bologna, contatti anche con il Benevento. Ma occhio alla Sampdoria, decisivi potrebbero essere gli ottimi rapporti con il suo nuovo agente. Contatti in corso. Lo scrive Calciomercato.com.

