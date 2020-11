Sport Mediaset, Castrovilli, Biraghi, Dragowski, Kouame e Cutrone resteranno in bolla fino a martedì

Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli dovranno aggiungersi ai giocatori indisponibili per la gara della Nazionale con la Polonia in programma domenica alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I due calciatori della Fiorentina saranno obbligati su disposizione dell’asp regionale e restare in “bolla” fino a martedì prossimo. Oltre a Biraghi e Castrovilli non raggiungeranno le rispettive nazionali Dragowski, Kouamé e gli Under 21 Cutrone, Dalle Mura e Brancolini. Lo riporta Sportmediaset.

