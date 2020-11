CorFio, Bonaventura e Cutrone, i due ex hanno sete di vendetta. Le due carte a gara in corso?

Salvo sorprese dell’ultimo minuto cominceranno la sfida di San Siro entrambi in panchina, ma i due ex Bonaventura e Cutrone si augurano di poter comunque far parte della partita. Prandelli ha già chiarito la sua concezione di un gruppo titolare ampio, da almeno 18 elementi, logico che sia il centrocampista che l’attaccante si augurino di essere tra i subentranti sognando un gol decisivo.

Storie diverse quelle di Jack e Patrick, accomunate da un passaggio in rossonero in periodi storici tra loro ravvicinati e non esattamente dei migliori. Bonaventura, Prandelli lo prenderà quasi certamente in considerazione magari nella seconda parte della gara, quando comincerà ad affiorare la stanchezza. D’altronde fino al problema che lo ha tenuto fuori contro il Benevento, domenica scorsa, Bonaventura aveva disputato tutte e otto le gare di campionato confermando la sua importanza, e la sua duttilità, nello scacchiere tattico.

Discorso diverso per Cutrone, partito da Milano verso l’Inghilterra alla ricerca di più spazio e maggior fortuna dopo essere cresciuto nel vivaio milanese, e rientrato rapidamente in Serie A grazie alla chiamata dei viola. Alla luce dei cinque cambi, e della considerazione che se ne sta facendo lo stesso Prandelli, sia Bonaventura che Cutrone sperano di poter dare il loro apporto anche partendo dalla panchina, d’altronde se il calcio mantiene leggi rimaste immutate nel tempo, una delle più ricorrenti è proprio quella dell’ex. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

