Gazzetta, Cutrone, l’avventura alla Fiorentina è al capolinea: a gennaio può andare al Bologna

La Fiorentina ha investito lo scorso gennaio 18 milioni per riportare in Italia Patrick Cutrone, che si trova già al capolinea dell’avventura in magia viola a un anno di distanza. Il Bologna ha sognato il terreno, ma solo in prestito. Commisso tiene duro, ma non sarà facile recuperare l’investimento già questo inverno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

