Nazione, Piatek, la Fiorentina ha congelato la trattativa con l’Hertha Berlino. Le cifre…

La Fiorentina ha congelato l’operazione Piatek con l’Hertha Berlino. I viola potrebbero trovarsi al tavolo per mettere a segno questo colpo con la formula del prestito oneroso fino a fine stagione più diritto di riscatto obbligatorio fissato a 18 milioni. La Fiorentina dal canto suo deve cercare una nuova collocazione a Patrick Cutrone, di certo pretendenti in Serie A non ne mancano. Lo riporta La Nazione.

