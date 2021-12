Cutrone si sfoga in diretta: “Non sento nulla perchè i tifosi dello Spezia sono grandi maleducati”

Nel corso dell’intervista appena finita la partita tra Spezia ed Empoli, direttamente sul campo, Patrick Cutrone, intervistato da Dazn, si è sfogato in diretta per via dei cori dei tifosi dello Spezia che non gli permettevano di ascoltare bene l’intervista per via del volume troppo alto del coro dei tifosi dell’Empoli che gli cantavano: “La mamma di Cutrone…..”. In precedenza, subito dopo il gol del pareggio dell’Empoli, Cutrone ha esultato proprio in faccia ai tifosi dello Spezia che evidentemente non l’hanno presa bene e si sono cosi vendicati a fine partita. Cutrone, che faticava a sentire le domande della giornalista, ha detto: “Scusami ma non riesco a sentire le tue domande, se puoi ripetermele, perchè i tifosi dello Spezia sono dei grandi maleducati”

