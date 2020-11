Nazione, Cutrone scalpita per avere un’occasione, il riscatto dai Wolves non è sicuro, è troppo alto

L’acquisto di Patrick Cutrone dal Wolverhampton diventerà obbligatorio per la Fiorentina non appena l’attaccante raggiungerà le 26 presenze da titolare, fin qui ne ha collezionate soltanto 12. A quanto ammonta il riscatto? 18 milioni. Ora anche con Prandelli non ci sarà poca concorrenza per il centravanti italiano, nel 4-2-3-1 che il mister sta pianificando sembra più adatta la forma fisica di Vlahovic. E a gennaio? Piatek. Cutrone freme e spera di avere la giusta occasione per mettersi in mostra, magari già con il Benevento. Lo riporta La Nazione.

