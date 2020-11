Coppa Italia, Terracciano in porta, Cutrone in attacco, a centrocampo Pulgar-Borja Valero. Callejon…

La sfida di Coppa Italia di domani a Udine arriva in un momento sbagliato. Rocco Commisso tiene molto a questo torneo. Lo considera la grande vetrina stagionale della Fiorentina. Uscire subito dalla Coppa sarebbe un altro grave passo falso. Il problema è che la squadra viola ha mille problemi mentre l’Udinese appare in grande salute. Prandelli ha deciso di inserire Callejon nella lista dei convocati per la trasferta in Friuli. Lo spagnolo non è ancora pronto ma la sua esperienza può essere preziosa anche per un piccolo spicchio di gara. Il tecnico viola sta valutando alcuni cambiamenti: in particolare, Pulgar riprenderà il suo posto in cabina di regia e potrebbe arrivare il momento di Borja Valero. Inoltre, Barreca o Lirola potrebbero operare da terzini di fascia sinistra al posto di un Biraghi apparso due giorni fa in grande difficoltà contro il Benevento. Ma non è tutto: in attacco potrebbe toccare a Cutrone e come aveva fatto Iachini ci potrebbe essere spazio tra i pali per Terracciano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, I DIRIGENTI DELLA FIORENTINA AI CALCIATORI: BASTA ALIBI, I SENATORI DEVONO AIUTARE PSICOLOGICAMENTE