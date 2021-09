Cutrone: “Non ho avuto la continuità. In certi casi è mancata anche la fiducia”. Riferimento alla Fiorentina?

Oggi nelle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo un’intervista a Patrick Cutrone: “Penso solo a spaccare il mondo. All’Empoli ho detto subito di sì. Venivo da due annate complicate avevo giocato poco e fatto fatica a mostrare quello che so fare. Un ragazzo giovane deve giocare deve poter mostrare le proprie qualità. Io non ho avuto la continuità di cui un attaccante ha bisogno. E in certi casi è mancata anche la fiducia”.

