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Qui Moena, allunghi per tutti i giocatori viola ma non per Kalinic che dice di aver problemi alla gamba

Questa mattina il bomber della Fiorentina ha svolto tutti i test fisici senza aver riscontrato nessun problema

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 12:19
Qui Moena, allunghi per tutti i giocatori viola ma non per Kalinic che dice di aver problemi alla gamba - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Mattinata di allenamento in quel di Moena per la Fiorentina, poi è arrivata la volta degli allunghi sulla velocità e sulla resistenza fisica per i giocatori viola, al momento degli scatti però l'attaccante croato ha fatto segno a Stefano Pioli di aver un problema alla gamba e non poter svolgere l'esercizio fisico. Questa mattina Kalinic ha svolta tutti i test fisici senza aver riscontrato alcun problema particolare.

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