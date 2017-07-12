Qui Moena, allunghi per tutti i giocatori viola ma non per Kalinic che dice di aver problemi alla gamba

Questa mattina il bomber della Fiorentina ha svolto tutti i test fisici senza aver riscontrato nessun problema

Mattinata di allenamento in quel di Moena per la Fiorentina, poi è arrivata la volta degli allunghi sulla velocità e sulla resistenza fisica per i giocatori viola, al momento degli scatti però l'attaccante croato ha fatto segno a Stefano Pioli di aver un problema alla gamba e non poter svolgere l'esercizio fisico. Questa mattina Kalinic ha svolta tutti i test fisici senza aver riscontrato alcun problema particolare.