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Biraghi ed un piccolo record che gli consente di battere CR7 ed Insigne

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si rimarca un dato curioso ed interessante relativo all’attuale Serie A: sono spariti i tiratori da fermo. Dopo 10 giornate di campionato si contano infatti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 12:27
Biraghi ed un piccolo record che gli consente di battere CR7 ed Insigne - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi e Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi e Veretout
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Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si rimarca un dato curioso ed interessante relativo all’attuale Serie A: sono spariti i tiratori da fermo. Dopo 10 giornate di campionato si contano infatti appena tre gol segnati direttamente da calcio di punizione, un minimo storico negli ultimi quindici anni. Può dunque essere particolarmente orgoglioso Cristiano Biraghi, che è riuscito in questa “impresa” contro l’Atalanta bucando Gollini da palla da fermo. Insieme al terzino della Fiorentina ci sono Barella e Kolarov mentre mancano ancora all’appello i grandi specialisti come Pjanic, Cristiano Ronaldo, Insigne, Ilicic e Calhanoglu.

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