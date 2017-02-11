Primavera, 4-3 da brividi col Verona e terzo posto in classifica

Una vittoria sofferta ed un terzo posto conquistato con le unghue: la Fiorentina Primavera batte il Verona e si issa sempre più in alto in classifica. La sbloccano gli ospiti con Tupta, ma già nella p...

Una vittoria sofferta ed un terzo posto conquistato con le unghue: la Fiorentina Primavera batte il Verona e si issa sempre più in alto in classifica. La sbloccano gli ospiti con Tupta, ma già nella prima frazione la ribaltano Mlakae e Castrovilli. Scaligeri che trovano il pari con Pavan, ma la viola torna ancora avanti con Perez. Il tourbillon di emozioni non finisce qui: Perez segna ancora portando i suoi sul 4-2, ma nel finale un rigore di Tupta sembra riaprire i giochi. La Fiorentina però resiste e porta a casa un successo prezioso.