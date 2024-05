Ziliani commenta: “C’è da ringraziare Fiorentina ed Atalanta per il loro calcio, un fiore all’occhiello per la Serie A”

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha commentato così le prestazioni recenti di Fiorentina ed Atalanta che hanno portato due finali europee all’Italia: “Il calcio italiano esiste e resiste anche grazie all’Atalanta ed alla Fiorentina che hanno portato due finali europee all’Italia e che così rialzano il nome della Serie A in Europa, bisogna dire loro infinitamente grazie. Grazie a loro, l’Italia è prima nel ranking dell’annata e per questo potremo avere un posto in più nella prossima Champions. Il gioco di Fiorentina ed Atalanta è il fiore all’occhiello che possiamo proporre per il nostro movimento.”