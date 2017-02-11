Fiorentina Women's, lo show continua: 5 a 0 al Verona, 14esima vittoria

Quattrordicesima vittoria per la Fiorentina Women's, che asfalta il Verona: 5-0 finale. Le gigliate consolidano così il primo posto in campionato, issandosi a quota 42 punti, + 6 sul Brescia secondo e...

Quattrordicesima vittoria per la Fiorentina Women's, che asfalta il Verona: 5-0 finale. Le gigliate consolidano così il primo posto in campionato, issandosi a quota 42 punti, + 6 sul Brescia secondo e addirittura + 14 proprio sul Verona terzo in classifica.

Da vedere e rivedere il terzo goal della Fiorentina con un destro da distanza considerevole di Alice Parisi, insaccato all'incrocio dei pali. La Fiorentina aveva chiuso 3-0 il primo tempo per poi allungare nel secondo. Inerme il Verona se non nel primo tempo con qualche scorribanda e una traversa colpita sottoporta.