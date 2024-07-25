L'obbiettivo viola Brescianini potrebbe andare a Napoli: Conte lo ha chiesto a De Laurentiis

Il club partenopeo sarebbe pronto a soffiare alla concorrenza il giovane centrocampista del Frosinone che è stato al centro di un intrigo

Brescianini è uno dei giocatori più chiacchierati del momento e su di lui ci sarebbero tante squadre, anche la Fiorentina si è avvicinato al giovane scuola Milan. La squadra, però, che si è avvicinata di più a lui è l'Atalanta, ma il giocatore non dovrebbe alla fine andare a Bergamo. Infatti, Conte avrebbe richiesto espressamente al presidente De Laurentiis di comprarlo per rinforzare la sua mediana. Il Napoli offrirebbe 12 milioni + bonus mentre i laziali chiederebbero più di 10 milioni, quindi l'affare sarebbe vicino alla chiusura.

Fonte: Il Mattino

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