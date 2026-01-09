9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:19

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Brescianini firmerà il suo contratto 1 milione fino al 2030 se andrà in porto il riscatto”

Rassegna Stampa

Redazione

9 Gennaio · 09:51

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 09:51

BrescianiniFiorentina

di

All'Atalanta va subito 1 milioni per il prestito oneroso

Il secondo colpo è cosa fatta. Marco Brescianini oggi diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina. Le ultime ore sono state quelle nelle quali si sono sistemati i dettagli. All’Atalanta va subito 1 milione per il prestito oneroso (la richiesta era più alta, la Fiorentina è stata brava a limarla) mentre per quel che riguarda la prossima estate balla un obbligo di riscatto legato alla salvezza pari a 10-11 milioni. Questa mattina il centrocampista di Calcinate arriverà al Viola Park, sosterrà le consuete visite mediche e firmerà il suo contratto con la Fiorentina (1 milione a stagione fino al 2030 se andrà in porto il riscatto). Già in giornata dovrebbe allenarsi agli ordini di Paolo Vanoli. Lo riporta La Nazione.

