Nazione: “Brescianini firmerà il suo contratto 1 milione fino al 2030 se andrà in porto il riscatto”

Il secondo colpo è cosa fatta. Marco Brescianini oggi diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina. Le ultime ore sono state quelle nelle quali si sono sistemati i dettagli. All’Atalanta va subito 1 milione per il prestito oneroso (la richiesta era più alta, la Fiorentina è stata brava a limarla) mentre per quel che riguarda la prossima estate balla un obbligo di riscatto legato alla salvezza pari a 10-11 milioni. Questa mattina il centrocampista di Calcinate arriverà al Viola Park, sosterrà le consuete visite mediche e firmerà il suo contratto con la Fiorentina (1 milione a stagione fino al 2030 se andrà in porto il riscatto). Già in giornata dovrebbe allenarsi agli ordini di Paolo Vanoli. Lo riporta La Nazione.