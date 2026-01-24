24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:13

Brescianini: “Anche il pareggio era importante. Spero di vedere meno i loro atteggiamenti antisportivi”

Brescianini: “Anche il pareggio era importante. Spero di vedere meno i loro atteggiamenti antisportivi”

24 Gennaio · 20:52

Il calciatore della Fiorentina Marco Brescianini è intervento in conferenza dopo la sconfitta con il Cagliari, queste le sue parole:

“Cosa è successo col passare dei minuti?

“Sapevamo di dover partire forte perché loro quando si chiudono fai fatica. Dovevamo osare un po’ di più perché nel calcio fanno la differenza i dettagli. Potevamo riprenderla ma non ci siamo
riusciti”

L’impressione è che siete finiti nella trappola del Cagliari..

“Conoscevamo queste situazioni e potevamo essere più scaltri. Abbiamo fatto notare certe situazioni all’arbitro: spero che questi comportamenti antisportivi si vedano sempre meno”

Manca mentalità negli scontri diretti?

“Queste partite qua bisogna mettere in campo tutto, sapendo che i particolari fanno la differenza.
Noi dobbiamo giocare a viso aperto, cercando di portarla a casa con il bel gioco. Abbiamo fatto risultato quando abbiamo giocato bene, se la partita si fa sporca andiamo in difficoltà”
Uno stop che fa capire che la Fiorentina non è ancora guarita?

“Tutti noi sappiamo l’importanza dei singoli punti.
In questa situazione anche il pareggio che non fa scappare le avversarie è importante. Da quando sono arrivato abbiamo espresso un buon gioco e dobbiamo continuare così. Questa sconfitta ci crea delusione ma deve far scattare la scintilla”

