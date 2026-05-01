Brescianini: “Voglio diventare un punto fermo della Fiorentina. Vanoli? Pensa solo a salvare la squadra”

"Voglio raggiungere l'Europa, anche oltre la Conference"

Ecco un altro estratto dell’intervista di Tuttosport a Marco Brescianini: “Portiamo a casa questa stagione per ripartire con altri obiettivi. In società tutti vogliono alzare il livello e tornare protagonisti. Voglio diventare un giocatore importante, un punto fermo della squadra. E poi raggiungere l'Europa, anche oltre la Conference. Credo che lo status del club sia questo.

Nazionale? Con Spalletti ho realizzato il sogno, ogni giocatore deve fare il massimo per centrare i traguardi. Vanoli? Ha fatto un grande lavoro e con lui ho un bel rapporto. Pensa soltanto a salvare la Fiorentina ed è il primo a non mollare. Certe decisioni, però, non spettano a noi giocatori”.