10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Kean mette il ‘muso’ facilmente. Non puoi entrare senza lottare e sporcarti. Brescianini grande acquisto”

News

Amoruso: “Kean mette il ‘muso’ facilmente. Non puoi entrare senza lottare e sporcarti. Brescianini grande acquisto”

Redazione

9 Gennaio · 22:16

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 22:16

TAG:

BrescianiniFiorentinaKean

Condividi:

di

"Kean non è partito titolare, ma quando la partita è sporca non può pensare di uscire dal campo pulito e senza lottare"

L’ex calciatore viola Lorenzo Amoruso ha commentato il post partita contro la Lazio e il momento delicato della Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni del Pentasport: “Nel primo tempo contro la Lazio i viola hanno avuto paura, ma nella seconda frazione ho visto una gran bella Fiorentina. Padrona del campo e che ha subito reagito al gol subito. Poi però, nel momento fantastico in cui hai ribaltato la situazione, è tornata ad essere la solita Fiorentina; fragile, disunita e che non sa aspettare. Il pareggio era giusto, ma eri al 90esimo e hai buttato via due punti che ti portavano a -1 dalla salvezza. Questa squadra secondo me si salverà, ma non cambierà il suo iter. Continueranno questi errori perché è una situazione che si è complicata a livello mentale, c’è poca sicurezza nei giocatori. Per guarire da questa ‘malattia’ c’è bisogno di tempo”.

Parlando dell’attacco e di Kean: Moise ieri è stato un fantasma, non so se ha ancora dei problemi. Penso però che sia un giocatore che mette il “muso” troppo facilmente. Non è partito titolare, ma quando la partita è sporca non può pensare di uscire dal campo pulito e senza lottare, non ha fatto veramente nulla”.

Conclude con una battuta sul mercato: “Nel mercato di gennaio per trovare l’acquisto perfetto che è anche abituato a giocare devi tirare fuori molti soldi. E’ importante trovare i giocatori che hanno le prontezza mentale per calarsi nella situazione in cui si trova la Fiorentina. Brescianini ha grande qualità di corsa e d’inserimento, ma è ottimo anche in fase difensiva, bisogna capire dove schierarlo. Su Baldanzi ho molti dubbi, se arriva lui vuol dire che Gumdundsson va via?, non ne capisco il senso”. 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio